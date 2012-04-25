Приватний будинок 70 років стояв на 50-кілограмовій авіабомбі

Як повідомив УНІАН працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій Уланов, небезпечну знахідку знищили вчора, 24 квітня.

За його словами, "авіаційну бомбу ФАБ-50 виявили напередодні під час проведення весняно-польових робіт мешканці згаданого села, на території приватної садиби чоловіки орали землю і наткнулися на невідомий металевий предмет, схожий на авіабомбу» . На місце небезпечної знахідки було викликано рятувальників.

Як з'ясувалося пізніше, на городі ще зовсім недавно стояв дерев'яний будинок, який згодом знесли. „Будинок весь свій вік простояв на «пороховій бочці», після цього земля оброблялася господарями вручну, і лише трактор виявив небезпечну знахідку через 70 років після бойових дій, які велися на території області під час Другої світової війни”, - сказав С.Уланов.