Троє відчайдухів з РФ і України забралися на вершину 300-метрових пілонів мостів

12:37, 02 травня 2012
Курйози
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Екстремали стрибнули вниз із парашутами.

Фото з блогу sdelanounas.ru

Три екстремали з Москви, Владивостока і України забралися без страховки на вершину 300-метрових пілонів мостів, які будуються через бухту Золотий ріг і на острів Руський.

Про це повідомляє Эхо Москвы.

Відчайдухи сфотографували місто з висоти пташиного польоту і зістрибнули вниз із парашутами. Знімки опубліковані в місцевій пресі і викладені в інтернеті. За словами представника прес-служби УВС Приморського краю, в діях молодих людей немає протиправних дій, справу щодо них не порушували.

Екстремалів затримала охорона мостів і передала співробітникам поліції. Із затриманими провели профілактичну бесіду.

 

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