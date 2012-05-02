Троє відчайдухів з РФ і України забралися на вершину 300-метрових пілонів мостів

Три екстремали з Москви, Владивостока і України забралися без страховки на вершину 300-метрових пілонів мостів, які будуються через бухту Золотий ріг і на острів Руський.

Про це повідомляє Эхо Москвы.

Відчайдухи сфотографували місто з висоти пташиного польоту і зістрибнули вниз із парашутами. Знімки опубліковані в місцевій пресі і викладені в інтернеті. За словами представника прес-служби УВС Приморського краю, в діях молодих людей немає протиправних дій, справу щодо них не порушували.

Екстремалів затримала охорона мостів і передала співробітникам поліції. Із затриманими провели профілактичну бесіду.