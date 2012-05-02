Троє відчайдухів з РФ і України забралися на вершину 300-метрових пілонів мостів
12:37, 02 травня 2012Курйози
1371 0
Екстремали стрибнули вниз із парашутами.
Пілон мосту через бухту Золотий Ріг. Фото з блогу sdelanounas.ru
Три екстремали з Москви, Владивостока і України забралися без страховки на вершину 300-метрових пілонів мостів, які будуються через бухту Золотий ріг і на острів Руський.
Про це повідомляє Эхо Москвы.
Відчайдухи сфотографували місто з висоти пташиного польоту і зістрибнули вниз із парашутами. Знімки опубліковані в місцевій пресі і викладені в інтернеті. За словами представника прес-служби УВС Приморського краю, в діях молодих людей немає протиправних дій, справу щодо них не порушували.
Екстремалів затримала охорона мостів і передала співробітникам поліції. Із затриманими провели профілактичну бесіду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter