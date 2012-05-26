Сократа реабілітували через 2500 років

Цього разу, правда, Сократ із зрозумілих причин не з'явився в суді особисто, як в античні часи. Замість нього виступали десять адвокатів і правозахисників з Великої Британії, Франції, США, Швейцарії та Греції . Суду не вистачало знаменитої сократівської іронії, проте і вердикт був іншим, зазначає France24. Думки суддів розділилися порівну, що згідно з Афінським законами сократівського часу означає, що він був би виправданий.

Суд над Сократом, як відомо, відбувся в 399 році до нашої ери. Філософа звинувачували в тому, що він не визнає богів і розбещує розум молодих людей. Сократ, який захищав себе самостійно, насміхався і закликав винагородити себе за скоєне. Його було визнано винним у змові проти Афін і засуджено до смертної кари або вічного вигнання. Сократ обрав смерть, випив отруту — цикуту і за кілька хвилин помер, будучи в повній свідомості.

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