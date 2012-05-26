Собака 15 кілометрів ішов по слідах злочинців

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, злодії вкрали двох корів на пасовищі на Хмельниччині, після чого цілу ніч вели худобу в Тернопільську область, де їх уже чекали спільники. Ті одну корову зразу зарізали і м’ясо продали, другу ж заховали у лісі.

Злодіїв вдалося затримати завдяки кінологам. Спеціально навчений собака йшов по сліду 15 км і привів до тієї корови, яку завели у ліс. Біля галявини правоохоронці влаштували засідку і коли зловмисники прийшли за другою коровою, їх затримали.

Вони повернули гроші, виручені за здану на м’ясо корову. Водночас їм ще доведеться відповідати за співучасть у крадіжці чужого майна.