Собака 15 кілометрів ішов по слідах злочинців
21:01, 26 травня 2012Курйози
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На Тернопільщині собака відшукав вкрадених корів, провівши правоохоронців по сліду 15 км.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, злодії вкрали двох корів на пасовищі на Хмельниччині, після чого цілу ніч вели худобу в Тернопільську область, де їх уже чекали спільники. Ті одну корову зразу зарізали і м’ясо продали, другу ж заховали у лісі.
Злодіїв вдалося затримати завдяки кінологам. Спеціально навчений собака йшов по сліду 15 км і привів до тієї корови, яку завели у ліс. Біля галявини правоохоронці влаштували засідку і коли зловмисники прийшли за другою коровою, їх затримали.
Вони повернули гроші, виручені за здану на м’ясо корову. Водночас їм ще доведеться відповідати за співучасть у крадіжці чужого майна.
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