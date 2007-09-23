День без автомобілів у країнах ЄС вирішили продовжити

Сьогодні в країнах Європейського Союзу продовжується проведення так званого Дня без автомобілів.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, традиційно він відзначається 22 вересня, але цього року деякі країни подовжили його й на неділю, 23 вересня.

Загалом 1900 населених пунктів у ЄС закривають у такий день свої центри для проїзду автомобілів.

Організує цей День Європейська комісія, його метою є популяризація альтернативи пересування на автомобілях, як, наприклад, громадський транспорт, велосипед і просто ходіння пішки, а також сприяння поліпшенню екологічної ситуації в європейських містах.