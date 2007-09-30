Лужков продасть з аукціону свою ”срібну” кепку

Мер Москви Юрій Лужков продасть з аукціону чергову кепку. Як повідомляє радіостанція CITY-FM, про своє рішення столичний глава оголосив після об`їзду міста, який він традиційно здійснює по суботах. Місце і час проведення аукціону Лужков не уточнив, проте відомо, що йдеться про головний убір зы срібла, який мерові подарували.

У вересні 2003 року Лужков вже продав з аукціону свою шкіряну кепку. Виручені 15 тисяч доларів було направлено на користь дитячого будинку. На цей раз мер також пообіцяв направити гроші на доброчинність

Лента.ру