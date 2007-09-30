Лужков продасть з аукціону свою ”срібну” кепку
02:24, 30 вересня 2007Курйози
409
Мова йде про подарунок
Мер Москви Юрій Лужков продасть з аукціону чергову кепку. Як повідомляє радіостанція CITY-FM, про своє рішення столичний глава оголосив після об`їзду міста, який він традиційно здійснює по суботах. Місце і час проведення аукціону Лужков не уточнив, проте відомо, що йдеться про головний убір зы срібла, який мерові подарували.
У вересні 2003 року Лужков вже продав з аукціону свою шкіряну кепку. Виручені 15 тисяч доларів було направлено на користь дитячого будинку. На цей раз мер також пообіцяв направити гроші на доброчинність
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter