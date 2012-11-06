Парфуми Chanel №5 можуть заборонити в Європі

Кілька відомих французьких парфумів, зокрема Chanel №5 від Chanel, Miss Dior від Dior, Shalimar від Guerlain і Angel від Thierry Mugler, можуть опинитися під загрозою заборони в Європі через алергени, що містяться в них.

Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на The Times.

Дещо раніше Дорадчий комітет Євросоюзу вніс три види деревного моху, що містяться в цих ароматах, до списку речовин, які викликають алергію.

«Це стане кінцем для прекрасних парфумів, якщо ми не зможемо використовувати ці інгредієнти», – заявила представник Chanel Франсуаза Монтерей.

«Chanel №5 ніколи не шкодив нікому. Це смерть для парфумів, якщо так продовжуватиметься. Чим більше використовувати натуральні інгредієнти, тим вищий ризик алергічної реакції. Лимон, жасмин, бергамот також викликають алергію», – заявила Сільві Жорде, президент Товариства французьких парфумерів.

Єврокомісія почала консультації з виробниками парфумерії й заявила, що надаватиме підтримку брендам, які заробляють майже по 2 млрд євро на рік в одній лише Франції.