На Майдані в Києві вже почали збирати новорічну ялинку

08:55, 16 листопада 2012
Курйози
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Головне новорічне дерево мають змонтувати за місяць.

Ялинка-2012

На Майдані Незалежності в Києві вже почали збирати новорічну ялинку.

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Клумбу, на якій традиційно встановлюють новорічне дерево, обносять фанерного загорожею, повідомляє ТСН.

Цьогоріч проектувальники будуватимуть по-новому: зсередини, за допомогою спеціальних мембранних поверхів.

Ялинка на Майдані має запалити свої вогні рівно за місяць.

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