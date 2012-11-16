На Майдані в Києві вже почали збирати новорічну ялинку

Головне новорічне дерево мають змонтувати за місяць.

На Майдані Незалежності в Києві вже почали збирати новорічну ялинку. На тему: Головна ялинка країни коштуватиме 3 млн гривень і буде з 3D-ефектами Клумбу, на якій традиційно встановлюють новорічне дерево, обносять фанерного загорожею, повідомляє ТСН. Цьогоріч проектувальники будуватимуть по-новому: зсередини, за допомогою спеціальних мембранних поверхів. Ялинка на Майдані має запалити свої вогні рівно за місяць.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter