На Майдані в Києві вже почали збирати новорічну ялинку
08:55, 16 листопада 2012Курйози
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Головне новорічне дерево мають змонтувати за місяць.
Ялинка-2012 запам'яталась багатьом завдяки "фотожабам"
На Майдані Незалежності в Києві вже почали збирати новорічну ялинку.
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Клумбу, на якій традиційно встановлюють новорічне дерево, обносять фанерного загорожею, повідомляє ТСН.
Цьогоріч проектувальники будуватимуть по-новому: зсередини, за допомогою спеціальних мембранних поверхів.
Ялинка на Майдані має запалити свої вогні рівно за місяць.
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