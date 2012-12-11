Унікальний червоний діамант пішов з молотка за $2,1 мільйона
07:31, 11 грудня 2012Курйози
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Діамант унікального червоного кольору з оранжевим відливом розміром у три карата був проданий на торгах Christie's в Нью-Йорку за 2,1 мільйона доларів.
Червоний діамант - велика рідкість. Фото з сайту christies.com
Це найбільший діамант природної червоно-помаранчевої гами, який коли-небудь оцінював Інститут дорогоцінного каміння Америки і який з'являвся на торгах.
Організатори аукціону розраховували виручити за камінь від 700 тисяч до $ 1,2 мільйона, оскільки червоний колір вважається найбільш рідкісним для алмазів. Світу відомі всього три червоні діаманти вагою більше п'яти каратів, один з яких - DeYoung Red в 5,03 карата діамантової огранки знаходиться в Смітсонівському музеї природної історії у Вашингтоні.
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