Apple 1976 року продали за рекордні 400 тисяч євро

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал Euronews, покупець, який брав участь в аукціоні через Інтернет, побажав залишитися невідомим.

Комп'ютер має особливу цінність, оскільки він у робочому стані й з невеликим монітором. Всього для продажу було зібрано близько 200 Apple-1.

Громіздка за нинішніми мірками модель Apple-1 була створена в 1976 році Стівом Возняком, співзасновником фірми Apple. Спочатку апарат був оснащений процесором із частотою 1 мегагерц, оперативною пам'яттю 4 кілобайти з можливим збільшенням до 48 кілобайт, але без монітора, блоку живлення й навіть без закритого корпусу. Ціна становила від 500 до 666 доларів.

На аукціоні було виставлено "зібраний комп'ютер", що був флагманською комерційною моделлю Стіва Джобса й потім модернізований у Apple II, який випускався з 1977 року вже мільйонними тиражами.

Кілька місяців тому на торгах аукціонного дому Sotheby's аналогічний комп'ютер було продано за 374,5 тисячі доларів. У жовтні 2012 року на аукціоні Christie's Apple-1 не знайшов покупця.