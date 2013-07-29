Англійські в’язні через інтернет складають рейтинг тюрем

Засуджені оцінюють умови проживання в тюрмах за допомогою популярного туристичного сервісу TripAdvisor, а також залишають свої відгуки на Google Maps, передає Дзеркало тижня з посиланням на The Daily Mail.

В’язні складають цілі власні рейтинги комфортності тюрем.

Один із колишніх в'язнів тюрми Pentonville на півночі Лондона стверджує, що в там "прекрасна атмосфера, зручні ліжка, чуйні співкамерники і смачна їжа". Чоловік оцінив умови в цій тюрмі "на відмінно".

В'язницю HMP Belmarsh на півдні Лондона "мешканці" описують так: "Дуже сучасний готель у двох кроках від річки", "Дуже цікаве місце, де можна зустріти багатьох героїв новин".

А один засуджений із тюрми Wandsworth залишив відгук у Google: "Досить зручне місце розташування, в центрі міста. Навряд чи десь знайдеш місце з такими умовами проживання за таку скромну плату. Це місце стає все більш популярним, мені навіть доводиться боротися з іншими охочими за можливість проживання тут. Буває так, що хтось в останню хвилину перехоплює у тебе бронь". Втім, у ув'язненого є одна скарга - це "занадто м'яка їжа, яку не можна назвати поживною. Порції тут досить маленькі". "В цілому, я би дав цьому готелю 4 зірки. Побувайте тут - і ви не залишитеся розчарованими", - зазначає мешканець в'язниці.

А в'язниця Strangeways в Манчестері отримала 5 зірок. Рецензент залишився в захваті від перебування і залишив такий відгук: "Їжа дуже вишукана, а обслуговування номерів чудове. Умови проживання хороші, але сусіди голосні і неприємні, іноді бувають заворушення".