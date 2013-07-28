У Лівії з тюрми втекло більше тисячі в'язнів

Як повідомляє lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse, з в'язниці втекло більше тисячі ув'язнених.

Співрозмовник агентства, що попросив не називати його імені, розповів, що виправний заклад, в якому збунтувалися ув'язнені, також був атакований зовні. Він повідомив, що силам, спрямованим на допомогу адміністрації в'язниці, наказали не стріляти в ув'язнених.

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За словами джерела, більшість втекли ув'язнених - звичайні кримінальники, однак серед них були й заарештовані за співпрацю з режимом Муаммара Каддафі.

Прем'єр-міністр Лівії Алі Зейдан підтвердив факт масової втечі в'язнів, не назвавши точну цифру. За його словами, на в'язницю напали жителі довколишніх районів, протестуючи таким чином проти того, щоб поруч з їхніми будинками був розташований виправний заклад.