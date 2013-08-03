Британським депутатам заборонили чіпати ноги статуй Черчілля і Тетчер
15:57, 03 серпня 2013Курйози
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Пам'ятники британським прем'єр-міністрам хочуть захистити від рук депутатів.
Депутати притерлися до великих прем'єрів
Пам'ятники чотирьом прем'єр-міністрам Великої Британії, встановлені в будівлі парламенту, можуть обнести огорожею, щоб захистити від рук депутатів, передає Газета.ру з посиланням на «Бі-бі-сі».
Серед членів британського парламенту існує повір'я, що для гарного виступу потрібно потерти руками ноги однієї зі статуй - наприклад, Вінстона Черчілля або Маргарет Тетчер.
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У свою чергу куратор Вестмінстерського палацу стверджує, що це завдає шкоди пам'яткам, тому біля них будуть встановлені таблички «руками не чіпати», а якщо це не допоможе, то статуї обнесуть огорожею, щоб до них не можна було дотягнутися.
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