Ексклюзивний мобільний номер проданий в ОАЕ майже за $2 млн

Один із аукціонних будинків Об'єднаних Арабських Еміратів приступив до торгів ексклюзивними номерами мобільних телефонів, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Sky News.

На першій сесії ціна декількох телефонних номерів, у яких підряд повторюється більшість цифр, перевищила 400 тис. дирхамів (близько $100 тис.). Рекордсменом аукціону став номер вартістю понад 7 мільйонів еміратських дирхам, тобто більше $1 млн 905 тис.

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Відомо, що в унікальному номері телефону однаковими є майже всі цифри. В цілях безпеки організатори аукціону не називають ні імені власника, ні основну цифру його нового номера, ні виробника, ні матеріал, з якого виготовлений телефон.