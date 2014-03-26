В Омську перевірять працівників сирної фабрики, які купалися в молоці

Жителі Омська звернулися в міський Росспоживнагляд з проханням перевірити працівників місцевої сирної фабрики, передають Life.News.

Як виявилося, всі фотографії зробив і розмістив в мережі працівник фабрики Артем Романов.

Він відзначав свято з друзями на виробництві, в якийсь момент компанії знадобилося освіжитися. Молоді люди не придумали нічого кращого, ніж залізти у ванну з молочної рідиною. Саме з цього молока на підприємстві роблять закуску - сир Косичка. Крім того, молоді люди зняли ролик, у якому наввипередки спробували розмотати сирну масу.

Що стало з рідиною, в якій купалися молоді люди, належить з'ясувати співробітникам Росспоживнагляду. Жителі Омська, які написали заяву, вважають, що зіпсоване сировину могли відправити на виробництво. Найближчим часом на підприємстві пройде позапланова перевірка

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