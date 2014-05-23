Альпініста, який звалився в ущелину, врятувало розміщення SOS-статусу в соцмережі

Рятувальникам вдалося відшукати в Гімалаях американського альпініста Джона Олла (John All), який звалився у крижану розщілину, завдяки розміщеному ним на Facebook статусу з проханням про допомогу, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Metro. Поранений чоловік просидів 19 годин в ущелині, був визволений службою порятунку і доставлений в одну з лікарень Непалу.

У понеділок, 19 травня Джон Олл, 44-річний вчитель географії, якиий захоплюється скелелазінням, перебував на гірському льодовику на висоті 6 тисяч метрів над рівнем моря, оступився і впав в ущелину глибиною 25 метрів. Він вивихнув плече, зламав п'ять ребер, коліно і лікоть. Чоловік був один, оскільки його альпіністська група раніше прийняла рішення повернутися додому, а він вирішив продовжити шлях.

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В ущелині Олл виявив, що його мобільний телефон ловить мережу. Альпініст розмістив повідомлення на сторінці спільноти American Climber Science Program на Facebook з проханням викликати для нього міжнародну службу порятунку. Постраждалий написав: «Будь ласка, викличте Global Rescue. Джон, зламана нога, ребра, внутрішня кровотеча. Табір Хімлінг 2. Покваптеся».

Учасники групи викликали рятувальників. Джон тим часом розмістив на своїй сторінці відео, на якому його друзі побачили ущелину і виступ, на якому сидів альпініст, чекаючи на допомогу. Чекаючи прибуття рятувальників, Олл оновлював статуси, повідомляючи про свій стан. Він розповідав, що служба Global Rescue ніяк не може знайти вільний вертоліт і що він змушений ночувати в крижаній ущелині. Пізніше Джон відновив статус, поскаржившись на холод і біль у пошкоджених частинах тіла, додавши, що це «найдовша ніч у його житті».

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Рятувальники доправили Олла в лікарню Катманду. Вже звідти альпініст написав, що в момент порятунку навіть не міг по-справжньому порадіти і подякувати всім, хто брав участь в операції. У середу, 21 травня, його виписали з лікарні, зупинивши внутрішню кровотечу та наклавши гіпс. Вже вдома Джон написав на сторінці American Climber Science Program подяку всім, хто виявляв участь, підкресливши, що дружні репліки допомогли йому протриматися.