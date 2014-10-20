У Саудівській Аравії кращих вчителів обіцяють нагородити автомобілями BMW

Міністерство освіти Саудівської Аравії вирішило нагородити видатних педагогів автомобілями класу люкс - такими, як BMW, - і чеками на суму від 10 до 120 тисяч саудівських ріалів (від 2,5 до 32 тисяч доларів). Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Arab News.

На нагороди можуть претендувати кращі вчителі та директори шкіл. Учнів-відмінників також пропонують відзначити (яким саме чином, не уточнюється). Відомо, що лауреатів 2014 року в міністерстві освіти вже обрали. Там зазначили, що нагородження машинами BMW має стати відмінною мотивацією.

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Більше чверті бюджету Саудівської Аравії витрачають на освіту. В королівстві працюють вісім університетів, понад 24 тисяч шкіл, велика кількість коледжів та інших освітніх установ.

Громадянам королівства освіта надається безкоштовно. Крім того, уряд забезпечує студентів всім необхідним для навчання, наприклад, літературою.