Словацькі винищувачі F-16 патрулюватимуть повітряний простір Балтії

Повітряний простір Литви, Латвії та Естонії часто порушують російські літаки та дрони.

Словацькі винищувачі F-16 будуть захищати повітряний простір країн Балтії в межах місії НАТО. Про це заявив міністр оборони країни Роберт Каліняк, передає Future Army.

"Я радий, що ми можемо оголосити, що наприкінці 2027 року ми хочемо долучитися до місії НАТО Air Policing у Балтії", - сказав він на конференції у Польщі.

Видання нагадало, що повітряний простір Литви, Латвії та Естонії часто порушують російські літаки та безпілотники.

"НАТО вже тривалий час забезпечує захист повітряного простору держав-членів, які не мають власних винищувальних авіаційних сил. Так, Люксембург захищає бельгійська авіація, а Словенію та Албанію - італійська", - зазначили у публікації.

Також винищувачі НАТО діють в Ісландії та країнах Балтії, однак там вони чергуються.

"У країнах Балтії вони тривали з 2004 року три місяці, пізніше - чотири місяці. Зазвичай у них беруть участь чотири винищувачі та від 50 до 100 членів льотного та наземного персоналу. В Ісландії та в країнах Балтії в минулому вже діяли й чеські льотчики з винищувачами Gripen", - підкреслили у матеріалі.

Зазначається, що Словаччина вже отримала всі 14 замовлених винищувачів F-16 Block 70. Десять з них знаходяться в країні, на чотирьох ще триває навчання словацьких пілотів у США.

Водночас Каліняк заявив, що хотів би замовити ще чотири одиниці.

"Доки ми не залучимо власні винищувачі, повітряний простір Словаччини захищають винищувачі сусідніх держав-членів НАТО - Чехії, Польщі та Угорщини. Керівництво Міністерства оборони СР давно не приховує, що після повного введення F-16 у захист нашого неба хоче брати участь і в міжнародних операціях, таких як захист країн Балтії", - підсумувало видання Future Army.

