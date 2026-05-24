ЗМІ показали наслідки влучання 'Орєшніка' (відео)

Наразі відомо, що ціллю стратегічної ракети буди гаражі на околиці тихого провінційного містечка.

Під час масованої атаки по Україні минулої ночі Росія серед іншого застосувала ракету середньої дальності "Орєшнік", призначену для завдання ядерних ударів на відстань у кілька тисяч кілометрів. Однак в даному випадку була використана кінетична боєголовка без вибухових речовин.

Як повідомлялося раніше, стратегічний "Орєшнік" влучив в гаражі на околиці Білої Церкви. Журналісти "Суспільного" опублікували відео, зняте на місці влучання. На цих кадрах видно звичайний гаражний комплекс без жодних ознак військової присутності.

Раніше в обласній прокуратурі журналістам підтвердили, що в Білоцерківському районі пошкоджені гаражний кооператив і будівлі неназваного підприємства.

Удар "Орєшніка"

Як писав УНІАН, під час нічної атаки по Україні росіяни застосували балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшник") по району Білої Церкви. Однак наслідки удару виявилися мінімальними – загорілися три гаражі та були пошкоджені будівлі підприємства. За даними українських джерел і OSINT-аналітиків, імовірною ціллю міг бути аеродром, але ракета влучила в іншу частину міста, постраждалих не зафіксовано.

Аналітики зазначають, що це вже третє бойове застосування "Орєшніка", але його ефективність викликає сумніви через відсутність бойової частини та слабкі результати ударів. Водночас експерти попереджають, що навіть у "кінетичному" варіанті ракета залишається небезпечною через високу швидкість і уламки, а скорочення інтервалів між пусками може свідчити про нарощування виробництва таких ракет у РФ.

