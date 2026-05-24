Чому збили не все: Ігнат пояснив, що ускладнило роботу ППО під час нічної атаки РФ

У Повітряних силах зауважили, що до 700 повітряних засобів ворога - це "один з найбільших показників масованих комбінованих ударів".

Наявні на сьогодні в України засоби не дозволяють завчасно майже повністю знищити ворожі повітряні засоби нападу, коли йдеться про акцентовані масовані удари по певних містах чи об’єктах. Про це в ефірі "Суспільного" сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він зазначив, що нічний удар Росії по Україні був очікуваний, а до 700 повітряних засобів ворога - це "один з найбільших показників масованих комбінованих ударів".

Говорячи про застосування проти України "Орєшніка", Ігнат зауважив, що на місці працюватимуть спеціалісти та вивчатимуть всю інформацію.

Відео дня

"До цього додаються ще протикорабельні, але швидші ракети "Циркон"… Також і аеробалістичні ракети "Кинджал". Це все летить по балістичній траєкторії, це все швидке і небезпечне", - сказав він.

Стосовно крилатих ракет речник зауважив, що по них результат збиття також був не 100%-й. Ігнат пояснив, що результативність збиття залежить від щільності удару: знищувати значну кількість ворожих повітряних засобів різних типів, у яких різні швидкості та різні траєкторії польоту і які одночасно летять в одне місце, важко.

"Основний удар відбувся по столиці України. І одночасне застосування засобів фактично не дозволяє працювати на той результат, який нам хотілося б бачити, - близький до 100%. Але усе одно він високий", - зазначив Ігнат.

Він додав, що в цілому значна частина ворожих повітряних засобів нападу знищується ще дорогою до об’єктів, які ними заплановано атакувати.

"Але, на жаль, ті засоби, як у нас на сьогодні є, не дозволяють робити це близько до 100%, коли йдеться саме про акцентовані удари великою кількістю засобів по містах, по об’єктах", - пояснив речник.

Скільки Росія має "Орєшніків"

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 травня російські окупанти масовано атакували Київ та Київську область. Серед того, чим Росія била по Україні, була й ракета "Орєшнік". Нею ворог вдарив по місту Біла Церква на Київщині.

Військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський зазначив, що росіяни накопичили орієнтовно щонайменше 10 "Орєшніків".

Вас також можуть зацікавити новини: