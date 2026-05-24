'Росія зайшла у глухий кут': у Європі відреагували на атаку по Україні та удар 'Орєшником'

Європейські лідери та дипломати різко засудили нічну масовану атаку Росії по Україні та застосування балістичної ракети "Орєшник", наголосивши на необхідності подальших санкцій проти країни-агресора.

Так, президент Франції Еммануель Макрон написав у соцмережі Х, що російська атака та використання балістичної ракети "Орєшник", "демонструє подальшу ескалацію та глухий кут агресивної війни Росії".

При цьому він наголосив, що ці атаки лише посилюють рішучість підтримувати Українe, докладати всіх зусиль для справедливого та міцного миру та зміцнювати безпеку Європи.

У свою чергу висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас також заявила, що Росія тероризує Україну ударами по центрах міст, оскільки зайшла в глухий кут на полі бою.

Вона назвала атаку "жахливим актом терору, що спрямований на знищення якомога більшої кількості мирних жителів".

Вона також різко засудила застосування балістичної ракети "Орєшник"

"Використання Москвою балістичних ракет середньої дальності "Орєшник" – систем, призначених для перенесення ядерних боєголовок – є політичною тактикою залякування та безрозсудним маневром на межі ядерної зброї", - наголосила вона.

Каллас також заявила, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять, як посилити міжнародний тиск на Росію.

Глава МЗС Угорщини Аніта Орбан також засудила російську атаку, назвавши її неприпустимою.

"Жорстока нічна атака Росії на Київ є ще одним жахливим нагадуванням про людську ціну цієї війни. Цивільні ніколи не повинні прокидатися від ракет, дронів, вибухів та страху за своє життя. Зруйновані домівки, розбиті сім’ї, вбиті та поранені невинні люди - це неприпустимо", - заявила вона.

Атака по Україні - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 травня російські окупанти масовано атакували Україну, запустивши 90 ракет і 600 БПЛА, . Серед того, чим Росія била по Україні, була й ракета "Орєшнік". Нею ворог вдарив по місту Біла Церква на Київщині. Було зафіксовано влучання 16 ракет і 51 ударного БПЛА в 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА в 23 локаціях.

Основний удар припав на Київ - пошкодження є у всіх районах столиці, десятки людей постраждали.

Зокрема, на Лук'яніві вщент згорів ТРЦ "Квадрат" та ринок, також пошкоджено Головпоштамт на Майдані, будівля Міністерства закордонних справ України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни.

