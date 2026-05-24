Удар по Києву: Росія пошкодила резиденцію посла однієї з країн Європи

Російських дипломатів вже викликали "на килим" для дачі пояснень.

Під час масованого російського обстрілу Києва минулої ночі постраждав житловий комплекс, в якому розташована резиденція посла Албанії в Україні. Через це російського посла в Албанії викликано для пояснень.

Як повідомив на платформі X міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа, Албанія "рішуче засуджує чергову жорстоку і нерозбірливу масштабну атаку ракетами та дронами", яку Росія здійснила на цивільні цілі в Україні. Він наголосив, що такі атаки "повністю ігнорують людське життя та основну людську порядність".

"Цього разу було влучено в житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні, що поставило його життя під серйозну загрозу. Це неприйнятно! Напад на цивільні райони чи загроза для дипломатичного персоналу є серйозною ескалацією та ще одним яскравим нагадуванням про людську ціну тривалої агресії Росії", – написав голова албанського МЗС.

Ходжа зазначив, що за час своєї агресії, яка "триває надто довго", Росія системно атакувала енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та домівки по всій Україні, але так і не змогла зламати "хоробрість, рішучість, стійкість і силу українського народу".

"Росія не перемагає; вона лише вбиває, руйнує та завдає широкомасштабних спустошень і страждань. Ми повторюємо наш заклик до Росії негайно припинити ці атаки, покласти край війні проти України, повністю дотримуватися міжнародного права та повернутися до переговорів", – заявив дипломат.

Російський обстріл 24 травня

Як писав УНІАН, у ніч на 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет різних типів і 600 безпілотників, головним напрямком удару був Київ. За даними Повітряних сил ЗСУ, українська ППО збила або подавила 604 цілі, зокрема 55 ракет і 549 дронів. Попри це, зафіксовано влучання 16 ракет і 51 ударного БпЛА на 54 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у 23 місцях.

Серед іншого Росія використала стратегічну ракету "Орєшнік", призначену для ядерних ударів на далеку відстань. Ціллю удару стали гаражі на околиці Білої Церкви. Однак оскільки ракета була споряджена лише кінетичною "болванкою", про жодні істотні руйнування наразі невідомо.

