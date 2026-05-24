Син Трампа таємно одружився з моделлю

Старший син президента США, бізнесмен Дональд Трамп-молодший, офіційно оформив шлюб із моделлю та світською особою Беттіною Андерсон напередодні весільної церемонії, яка має відбутися на Багамських островах.

За даними TMZ, пара зареєструвала шлюб у четвер, 21 травня, у Палм-Біч, штат Флорида. Церемонію, як зазначається в документах, провів адвокат родини Трамп із питань нерухомості Бред Макферсон, а свідоцтво було офіційно підписане заступником клерка округу.

Весільне святкування заплановане на ці вихідні та відбудеться на приватному острові на Багамах у колі родини та близьких друзів. Президент США Дональд Трамп, за повідомленнями, на події бути не зможе.

Інсайдери зазначають, що пара вирішила спершу оформити шлюб офіційно, щоб уникнути публічного резонансу навколо розкішної церемонії.

Що відомо про наречену

Беттіна Андерсон, якій 39 років, є моделлю та інфлюенсеркою. Вона навчалася в Колумбійському університеті, брала участь у рекламних кампаніях люксових брендів і з’являлася на обкладинках lifestyle-журналів. Андерсон виросла в Палм-Біч і є донькою відомого банкіра Гаррі Лоя Андерсона-молодшого.

Пара заручилася у грудні 2025 року після приблизно року стосунків. Дональд Трамп-молодший раніше був одружений із Ванессою Трамп, з якою має п’ятеро дітей.

Інші новини про сімʼю Трампа

Як повідомляв УНІАН, у Лондоні суд виніс вирок 22-річному громадянину РФ Матвію Румянцеву. Його засудили до чотирьох років ув’язнення за жорстокий напад на жінку. Ключову роль у розслідуванні відіграв терміновий дзвінок до поліції, здійснений Берроном Трампом - сином президента США.

Інцидент стався 18 січня, коли Беррон Трамп перебував у США та спілкувався з подругою через відеозв’язок. За його словами, він раптово став свідком нападу.

