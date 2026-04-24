НАТО поступово відмовляється від американських розвідувальних літаків, - DPA

Альянс готує мільярдну заміну застарілим розвідувальним літакам AWACS.

НАТО планує суттєво оновити свій флот розвідувальних літаків і більше не покладатися на американські повітряні платформи. Про це повідомляє DPA з посиланням на джерела в Альянсі.

Йдеться про поступову заміну застарілих літаків системи AWACS, які зараз базуються на модифікованих Boeing 707, деяким із яких майже 40 років. Вони використовуються для контролю повітряного простору, зокрема у Східній Європі.

Новий парк, за даними джерел, складатиметься з літаків канадського виробника Bombardier, оснащених системами раннього попередження Saab GlobalEye.

Очікується замовлення до 12 літаків Global 6000 або Global 6500 вартістю в кілька мільярдів доларів. Остаточне рішення можуть ухвалити на саміті НАТО в Анкарі в липні.

Раніше Альянс розглядав закупівлю американських літаків Boeing E-7A Wedgetail, однак відмовився від плану після виходу США з програми. За попередніми даними, найбільшу частку фінансування нового проєкту може взяти на себе Німеччина.

Як повідомляв УНІАН, днями американський лідер Дональд Трамп допустив можливість виходу США з альянсу, називаючи його "паперовим тигром".

Водночас між Вашингтоном і європейськими партнерами зростають розбіжності, зокрема через конфлікти на Близькому Сході та підходи до війни. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер раніше неодноразово виключав повернення країни до ЄС, однак заявляв про прагнення поглибити економічну співпрацю з блоком.

На тлі цих новин президент України Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія має розглянути повернення до Європейського Союзу, якщо США вирішать вийти з НАТО.

