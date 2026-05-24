На Подолі впіймали злодія, який обкрадав пошкоджені квартири, - поліція

Зловмисник скористався ситуацією, коли після обстрілу люди ще перебували в укриттях.

У Києві поліцейські затримали "на гарячому" чоловіка, який обкрадав квартири на Подолі, пошкоджені внаслідок російського обстрілу цієї ночі. Про це інформує у Фейсбук столичне управління поліції.

"Сьогодні, внаслідок нічного ворожого ракетного удару по провулку Хорива у Києві були пошкоджені житлові будинки, де вибуховою хвилею вибило вікна та двері в квартирах. Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник скористався ситуацією й почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі власників", - повідомили правоохоронці.

Про факт злочину поліцейських поінформувала жінка, яка помітила крадіжку майна. Зазначається, що правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали просто в одній із квартир, яку він якраз намагався "обчистити".

Затриманим виявився 29-річний чоловік, якого уже розшукували за майновий злочин, скоєний в іншій області. Наразі відкрито справу за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), яка передбачає до восьми років позбавлення волі.

Слід зауважити, що в Кримінальному кодексі України є стаття "Мародерство", але вона застосовується за дещо інших обставин - коли викрадається майно вбитих чи поранених на полі бою.

Російська атака 24 травня

Як писав УНІАН, під час масованої нічної атаки постраждали абсолютно всі райони Києва. Внаслідок прямого влучання повністю знищено торгово-розважальний центр "Квадрат", згорів Лук'янівський ринок.

під час масованої атаки минулої ночі Росія пошкодила зокрема резиденцію посла Албанії в Україні, створивши реальну загрозу для життя дипломата. В Албанії висловили обурення та вже викликали на розмову російського посла.

