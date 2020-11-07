Найстаршому сину подружжя, Тайлеру, вже 28 років, нещодавно він одружився.

У Катері та Джея Швандт зі штату Мічиган, США, нарешті народилася донька. Це могло здатися звичайною подією, якби не те, що майже 30 років у пари народжувалися лише сини — їх у подружжя 14. Але вони не полишали надії на те, що одного дня в них з'явиться дівчинка.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на The Guardian.

Дівчинка народилася в четвер, 5 листопада, з вагою 3,4 кг. Її назвали Меґі Джейн.

«Цей рік запам'ятався нам із багатьох причин, але Меґі — це найкращий подарунок, про який ми могли мріяти», — розповів Джей.

Найстаршому сину подружжя, Тайлеру, вже 28 років, нещодавно він одружився та переїхав від батьків. Він розповів, що його батьки вже й не сподівалися, що в них нарешті з'явиться дочка.

«Моїх батьків нарешті благословили маленькою дівчинкою, яку вони вже й не сподівалися мати», — сказав найстарший син.

За словами Тайлера, його батьки не дуже обізнані в жіночих іменах, тому Меґі походить від другого імені Катері Маргарет, а Джейн — скорочена версія імені батька.

Катері та Джей почали зустрічатися ще в старшій школі, а одружилися в 1993 році перед вступом до університету. До закінчення навчання в пари вже народилося троє синів.

Обидвоє встигли здобути наукові ступені. Катері має ступінь магістра соціальної роботи в Державному університеті Гранд-Веллі, а Джей — юрист і власник фірми, що займається землевпорядкуванням.

У пари є своє шоу на місцевому телебаченні 14 Outdoorsmen, але, ймовірно, після народження доньки їм доведеться змінити назву.

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Автор: УНІАН