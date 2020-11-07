У Катері та Джея Швандт зі штату Мічиган, США, нарешті народилася донька. Це могло здатися звичайною подією, якби не те, що майже 30 років у пари народжувалися лише сини — їх у подружжя 14. Але вони не полишали надії на те, що одного дня в них з'явиться дівчинка.
Про це повідомляє Громадське з посиланням на The Guardian.
Дівчинка народилася в четвер, 5 листопада, з вагою 3,4 кг. Її назвали Меґі Джейн.
«Цей рік запам'ятався нам із багатьох причин, але Меґі — це найкращий подарунок, про який ми могли мріяти», — розповів Джей.
As if 2020 couldn’t any crazier! We are blessed to welcome and announce the birth of our little SISTER, Maggie Jayne. Her and mom are doing well and we couldn’t be more excited! #TeachEmWell #KidsOfTheOutdoors #FamilyOfHunters #KidsThatHunt #PassOnYourPassion #HuntingFamily #MyOutdoorTV #WhatGetsYouOutdoors #WeHaveASister
Найстаршому сину подружжя, Тайлеру, вже 28 років, нещодавно він одружився та переїхав від батьків. Він розповів, що його батьки вже й не сподівалися, що в них нарешті з'явиться дочка.
«Моїх батьків нарешті благословили маленькою дівчинкою, яку вони вже й не сподівалися мати», — сказав найстарший син.
За словами Тайлера, його батьки не дуже обізнані в жіночих іменах, тому Меґі походить від другого імені Катері Маргарет, а Джейн — скорочена версія імені батька.
Катері та Джей почали зустрічатися ще в старшій школі, а одружилися в 1993 році перед вступом до університету. До закінчення навчання в пари вже народилося троє синів.
Обидвоє встигли здобути наукові ступені. Катері має ступінь магістра соціальної роботи в Державному університеті Гранд-Веллі, а Джей — юрист і власник фірми, що займається землевпорядкуванням.
У пари є своє шоу на місцевому телебаченні 14 Outdoorsmen, але, ймовірно, після народження доньки їм доведеться змінити назву.
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