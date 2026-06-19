Більшість робить це неправильно: експерти пояснили, як часто потрібно прати рушники

Волога створює сприятливі умови для розмноження бактерій і появи плісняви, навіть якщо зовні рушник виглядає чистим.

Багато людей замислюються, як часто потрібно прати рушники та чи варто відправляти їх у пральну машину після кожного використання. Фахівці зазначають, що універсального правила не існує, адже все залежить від умов використання та зберігання рушника, пише видання Southern Living.

За словами експертів, банний рушник можна використовувати приблизно 3–4 рази, якщо після кожного застосування він повністю висихає. У деяких випадках цей термін може бути довшим, однак ключовим фактором залишається якісне висушування тканини між використаннями.

Водночас рушники, які часто залишаються вологими, лежать на підлозі або контактують із шерстю домашніх тварин, бажано прати частіше. Волога створює сприятливі умови для розмноження бактерій і появи плісняви, навіть якщо зовні рушник виглядає чистим.

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Експерти також радять звертати увагу на індивідуальні обставини. Наприклад, після тренувань або сильного потовиділення рушники краще прати частіше. Також це актуально для людей із чутливою шкірою чи алергіями.

Окрему увагу варто приділяти рушникам для рук. Через постійний контакт із руками вони швидше накопичують забруднення, тому їх рекомендують змінювати кожні один-два дні, особливо якщо ванною кімнатою користуються кілька людей.

Секрети якісного прання рушників

Фахівці наголошують: якщо рушник почав видавати затхлий або неприємний запах, його слід випрати негайно. Для усунення запаху та накопичених бактерій рекомендується використовувати гарячу воду та додавати під час прання склянку білого оцту. Це допоможе освіжити тканину та позбутися залишків вологи й забруднень.

Експерти пояснили, чому навіть найяскравіші білі рушники можуть втрачати свій первісний вигляд і набувати жовтуватого або сіруватого відтінку, а також, чому це відбувається та як допомогти текстилю довше залишатися білосніжним. Причина полягає не лише у світлому відтінку тканини, на якому добре помітні будь-які сліди використання, а й у властивостях самих рушників.

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