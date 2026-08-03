Україна запропонувала РФ перемирʼя на фронті, в повітрі, енергетиці: в ОП розкрили деталі

Зеленський готовий до особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Україна запропонувала Росії різні варіанти перемирʼя, однак Москва до них не готова. Про це в етері DW заявив Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України.

"Ми пропонуємо будь-які формати: і перемир’я, і в повітряному просторі, і енергетичне перемир’я. Там можна знайти цілу низку форматів. Крім того, пропонується замороження війни по лінії фронту для того, щоб далі вже вести важкі переговори", – сказав Подоляк.

Він також наголосив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним. "Президент України неодноразово говорив, що готовий і до особистої зустрічі для обговорення складних питань тощо. США все це підтримують у повному обсязі", - зазначив радник.

Відео дня

Водночас, за словами Подоляка, кремлівський диктатор не готовий до переговорів щодо війни в Україні.

"Він зациклений на одній ідеї, і навколо цієї ідеї вже виріс цілий світ у його уяві. Вивести його звідти практично неможливо без медикаментозної терапії. На жаль. Ми будемо робити будь-які пропозиції. США будуть робити будь-які пропозиції. Але, поки всередині Росії не буде наростати криза, повʼязана з ударами по Wildberries, НПЗ, з дефіцитом палива, продуктів, бізнес-втратами, істотними на рівні дрібного, середнього та великого бізнесу – нічого не буде. Поки тиск усередині Росії не стане таким, що викликає страх, ви не отримаєте жодної відповіді", – наголосив Подоляк.

Переговори щодо завершення війни: важливі новини

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що мета України наразі – змусити РФ піти на реальні переговори до початку зими. Водночас Зеленський заявив, що наразі Путін налаштований й надалі затягувати війну.

Зазначимо, що в червні президент Володимир Зеленський оголошував про затвердження 40-денної операції, яка мала змусити Путіна завершити війну в Україні. Цей термін має закінчитися на початку серпня.

Вас також можуть зацікавити новини: