Такого масованого застосування реактивних 'Шахедів' ми раніше не бачили, – Плетенчук

Противник має можливість викривати обстановку та робить море небезпечним.

Російська армія наразі має паритет у небі над Чорним морем та цинічно атакує цивільні комерційні судна, порти тощо в Одесі та Одеській області – у Військово-морських силах ЗСУ визнають, що раніше не бачили такого масованого застосування реактивних дронів, але протидія цій навалі все ж таки є.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи цілеспрямовані удари РФ по українських портах та цивільних комерційних суднах, що рухаються морським коридором. Річ у тому, зазначив речник, що основним викликом залишається балістика, що не є таємницею.

"Що стосується решти засобів – тут питання кількісного, якісного складу і, звичайно, набутого досвіду. Тому, що такого масованого застосування реактивних "Шахедів" до цього ми не бачили, але вони не є чимось, що неможливо ніяк зупинити. Є збиття й такого типу дронів. Якщо нарощувати свій потенціал, що досить складно, бо ми обмежені у своїх ресурсах, - в якийсь момент ми повернемося до цього паритету", - підкреслив військовий.

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Водночас, за його словами, противник зараз зменшує кількість застування звичайних дронів та збільшує кількість реактивних. Тобто, саме на такі швидкісні засоби повітряного ураження зробили ставку росіяни, додав представник ВМС. Щоб завадити ворогу, на півдні України працюють різні складові Сил оборони, Повітряні сили, безпосередньо у морській акваторії ворога "зустрічають" ВМС та армійська авіація.

Він додав, що окупанти, "як завжди" беруть кількістю, але є сподівання, що Сили оборони згодом вийдуть на паритет.

"Калібри" запускають прямо з бази у Новоросійську

Росія вважає, що здійснює оперативний контроль Чорного моря. Водночас в акваторії ворожі кораблі відсутні.

"Звісно, про Азов тепер взагалі не йдеться. Про Чорне море – фактично так саме. У минулому місяці було три застосування (ракет морського базування типу "Калібр" - УНІАН) й вперше вони відбувалися безпосередньо з гавані Новоросійська", - сказав Плетенчук.

Водночас у небі присутня ворожа авіація, що є проблемою, додав речник. Адже у такий спосіб противник, щонайменше, має можливість викривати обстановку та робить море небезпечним. Як зазначив Плетенчук, такий паритет зберігається вже давно. Однак той факт, що Чорноморський флот РФ вже тривалий час не може відповідним чином використовувати свій корабельне-катерний склад є дуже важливим.

Також він сказав, що у тимчасово окупованому Криму та у Новоросійську (РФ) противник має потужності для ремонту пошкоджених кораблів та суден. Однак ставити плавзасоби на ремонт ворогу дуже ризиковано, бо вони відразу перетворюється для ЗСУ на нерухомі цілі, які простіше уразити.

Атаки на Одещину - останні новини

Як писав УНІАН, російська окупаційна армія масовано атакує Одесу та Одеську область, цивільну портову інфраструктуру та іноземні комерційні судна, застосовуючи різні засоби ураження – ракети, дрони, "Бандеролі". Зокрема.

Наприклад, 19 липня у Чорному росіяни трьома ракетами типу Х-59/Х-69 атакувала суховантаж GOLDEN LEO, який рухався на вихід із зони бойових дій після завантаження. Загинули 9 моряків – громадяни Сирії та Індії, з яких наймолодшому було 19 років. Разом з ними загинув 66-річний лоцман державного підприємства "Адміністрація морських портів України". На борту була кукурудза.

Згодом цей суховантаж затонув неподалік Одеси. Унаслідок атаки він отримав значні пошкодження конструкцій корпусу та надбудови, що призвело до втрати його морехідного стану та подальшого затоплення.

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