Поки пожежники гасили вогонь, рибалка на березі річки спокійно ловив рибу.

У мережі набирає популярність відео, на якому білорус спокійно вудить рибу на тлі бурхливої пожежі.

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Як пише агентство "БелНовости", пожежа сталася в білоруському місті Слуцьк. Його виїхали гасити чотири пожежні розрахунки. Однак безстрашний рибалка, ні під яким приводом не збирався припиняти риболовлю. Мабуть, гарний поклів змусив його забути про бурхливе полум'я за спиною.

Поки пожежники гасили вогонь, рибалка на березі річки спокійно ловив рибу. Рятувальники в результаті благополучно загасили пожежу, обійшлося без жертв.

Зазначимо, раніше дипломат РФ влаштував у Ризі гулянку і непристойно поводився: показував середні пальці сусідам.

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Автор: Ольга Броскова