МЗС Латвії висловило протест тимчасовому уповноваженому посольства Росії у Латвії Вадиму Васильєву через поведінку військового аташе РФ Руслана Ушакова в Ризі.
Про це йдеться у заяві міністерства.
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Як пише латвійське видання Delfi, на росіянина наприкінці березня поскаржилися мешканці ризького району Кенгарагс. Чоловік влаштував вечірку з участю понад 10 людей, зокрема родичами, попри діючі обмеження на зібрання.
Сусідам Ушакова не сподобалась гучна музика, і вони викликали поліцію. Однак правоохоронці у росіянина довго не затрималися і поїхали геть. А сам Ушаков показав латвійцям середній палець.
Пізніше громадянам відповіли, що аташе не порушив карантин, та люди запевняли, що частина гостей просто сховалася в домі, а копи будинок не обстежували.
Усього на Ушакова поскаржилися в поліцію двічі.
Після вечірки люди роз’їхалися в автомобілях з дипломатичними номерами.
МЗС Латвії назвало дії військового дипломата Росії неприйнятними та згадало про Віденську конвенцію.
«Віденська конвенція надає певні привілеї, але будь-якому представнику дипломатичної служби варто поводитися шанобливо і дотримуватися правових норм приймаючої сторони, а також відповідним чином треба ставитися до представників правоохоронних органів, які виконують професійні обов’язки», – йдеться у повідомленні латвійського міністерства.
Зазначається, що Васильєв висловив розуміння позиції МЗС і вказав, що цей випадок не залишиться без уваги.
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