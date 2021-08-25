У жінки вже 30 років не виходить отримати водійське посвідчення - і все через страх.

Жителька Великобританії вже 30 років намагається отримати права, але все безрезультатно: за кермом вона втрачає свідомість від страху.

Історію 47-річної Ізабель Стедман розповіло видання The Sun.

Жінка почала вчитися водити у 17-ть і з того часу витратила на курси десятки тисяч фунтів, пройшовши тисячу уроків. Однак сильна фобія не дає їй завершити навчання.

У розпачі Ізабель змінила сім різних інструкторів, пробувала проходити інтенсивний курс водіння і навіть гіпнотизерів.

"Тим не менш, щоразу, коли сідаю в машину, мені здається, ніби я ніколи раніше не була за кермом. Я цього не розумію. Схоже, я так нервую і перевантажуюсь, що мозок просто відключається, і в результаті я непритомнію на кілька секунд. Коли прокидаюся, ми стоїмо на узбіччі дороги, тому що інструктору довелося схопитися за кермо", - розповідає жінка.

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Попри все жінка не залишає спроб отримати права і мріє одного разу зрештою відвезти дочку в університет або самостійно з'їздити на машині відвідати далеких родичів.

"Мої діти, ймовірно, складуть іспити з водіння раніше за мене. Я нічого не можу вдіяти... Коли сідаю за кермо, кажу собі: "Я можу це зробити". Але за кілька секунд я вже в сльозах", - каже Ізабель.

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Автор: Катерина Комолова