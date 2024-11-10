Менеджер поділився секретним тестом, який він використовує під час кожної співбесіди.

Перш ніж піти на співбесіду, більшість кандидатів витрачають години на підготовку відповідей на поширені запитання. Але незалежно від того, наскільки підготовленими ви почуваєтеся, немає жодної гарантії, що вас не застануть зненацька, аби виявити ваш справжній характер, пише Mirror.

Менеджер ІТ-компанії розповів, що робить під час співбесіди з кандидатами на посаду, і це допомагає йому найняти правильну людину для роботи. За його словами, він запитує пошукача про його хобі.

"Наприклад, якби хтось сказав, що колекціонує комікси, я б запитав: "Чи придумали вони щось нове після Людей Ікс?", - розповів менеджер.

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За словами експерта, можливо, претендент не особливо цікавиться цим хобі, але з його реакції можна побачити, як він реагує на запитання - чи то з хвилюванням, чи то зі збентеженням:

"Деякі люди змусили б мене почуватися дурнем, якщо я не знав би те, що вони знають. Більшість ввічливо відповіли б і, можливо, пояснили дещо. А дійсно гідні ставилися б до мене, як 10 000 щасливчиків, і справді викликали б у мене захоплення своїми хобі".

Фахівець розповів, що оскільки він наймав внутрішніх ІТ-спеціалістів, які працюватимуть із співробітниками вищого рівня, йому довелося знайти спосіб гарантувати, що вони випадково не образять засновника чи генерального директора.

"Я змушую їх сидіти в маленькій кімнаті, дивлячись відео, і виходжу, а потім дивлюсь, чи приділили вони відео всю свою увагу чи витягли свій телефон, переглянувши запис", - розповів співрозмовник видання.

Інші поради щодо поводження на співбесіді

Раніше УНІАН повідомляв, яке питання ставить Ілон Маск під час кожної співбесіди. Засновник SpaceX шукає у своїх кандидатах "докази виняткових здібностей".

Як розповів Маск, замість того, щоб зосереджуватися на кваліфікації пошукача, він просто запитує: "З якими найскладнішими проблемами ви мали справу, як з ними справлялися і як приймали рішення в ключові моменти?".

Також користувач мережі розповів про незвичний "тест на сіль і перець", який проводив його колишній керівник для кандидатів. Той ухвалював усі свої рішення на одному факторі - чи куштувала людина, з якою він розмовляв, свою їжу, перш ніж додавати сіль, перець або гострий соус.

Ті, хто не спробували їжу перед додаванням солі та перцю, не отримували роботу.

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