Тварина пролетіла приблизно 30 метрів.

В Індії чоловік справляв потребу на залізничних коліях, коли його вбила корова, яка відлетіла після удару експресу Vande Bharat.

Тварина пролетіла 30 метрів, пише Daily Star. Зазначається, що корова пішла з пасовища і випадково опинилась по дорозі поїзда.

Інцидент стався у районі міста Алвар у штаті Раджастан. Загиблим виявився 82-річний місцевий житель Шівдаял Шарма. Він раніше працював електриком на залізниці.

Відео дня

Ця ситуація викликала обурення серед тих, хто закликає до посилення безпеки на залізничних лініях по всій Індії. Нещасні випадки з худобою є звичайним явищем на ділянці Мумбаї-Гуджарат. Все настільки погано, що вздовж 622-кілометрової ділянки залізничної колії почали зводити металеві огорожі, щоб тварини не могли блукати по коліях.

Останні новини Індії

Як раніше повідомляв УНІАН, населення Індії цього року перевищить чисельність жителів Китаю.

Популярна індійська актриса Туніша Шарма вчинила самогубство під час зйомок серіалу "Алі-Баба: Легенда воїна".

В індійському селі Валасапаллі (штат Андхра-Прадеш) під час свята Макара-санкранті п'яний чоловік вбив свого друга, переплутавши його з козлом.

Вас також можуть зацікавити новини: