Трагедія сталася під час жертвоприношення.

В індійському селі Валасапаллі (штат Андхра-Прадеш) під час свята Макара-санкранті п'яний чоловік вбив свого друга, переплутавши його з козлом.

Про це повідомляє Free Press Journal.

Трагедія сталася 16 січня. За даними видання, чоловіку, на прізвище Чалапатхі доручили організацію традиційного жертвопринесення.

Він повинен був обезголовити козла під час індуїстського свята, присвяченого сонячному божеству Сур'є. Перед цим індієць захопився алкоголем та перерізав горло чоловікові, який тримав козла, переплутавши його з твариною.

Постраждалим виявився 35-річний чоловік, на прізвище Суреш. Його екстрено ушпиталили, але медикам не вдалося врятувати чоловіка. Він помер від отриманих травм та втрати крові.

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