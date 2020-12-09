Депутат повинен був зайняти місце помічника глави Міністерства гірничодобувної промисловості.

Депутат парламенту Танзанії Френсіс Ндулан, який претендував на підвищення, не зміг вимовити присягу і втратив роботу.

Про це повідомляє BBC.

Депутат повинен був зайняти місце помічника глави Міністерства гірничодобувної промисловості.

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У Twitter-акаунті Swahili Times з'явився запис, на якому видно, як він кілька разів повторює одну і ту ж фразу. У підсумку його попросили сісти, а потім запросили претендентів на інші посади.

Відзначається, що на урочистому заході був присутній президент країни Джон Магуфулі, який пізніше повідомив, що кандидатуру Ндулана замінять і приберуть з посади депутата.

"Я передам посаду тому, хто зможе належним чином скласти присягу», - сказав Магуфулі.

Naibu Waziri Mteule wa Madini, Francis Ndulane ameshindwa kuapa kushika wadhifa huo baada ya kupata changamoto kusoma kiapo hicho leo Ikulu Chamwino, Dodoma. pic.twitter.com/Ke1DRipN2S — Swahili Times (@swahilitimes) December 9, 2020

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Автор: УНІАН