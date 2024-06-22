Трав'яні чаї використовувалися в лікувальних цілях тисячоліттями, адже мають унікальні оздоровчі властивості.

Деякі трав’яні чаї можуть не поєднуватися з безрецептурними та рецептурними ліками. Про це пише EatingWell.

Зазначається, що трав'яні чаї використовувалися в лікувальних цілях тисячоліттями, адже мають унікальні оздоровчі властивості. Але, якщо ваш стан здоров’я потребує ліків, майте на увазі, що деякі трав’яні чаї можуть перешкоджати як рецептурним, так і безрецептурним препаратам.

Трав’яні чаї – це не те саме, що "справжні чаї", такі як чорний, улун, зелений і білий сорти. Так, трав’яний чай не містить кофеїну, тоді як справжній чай містить цю речовину, каже Керолайн Томасон, дієтолог із Вашингтона. За її словами, трав’яні сорти також, як правило, мають більш м’який або солодший смак порівняно з гірким смаком справжнього чаю.

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Комбінації смаків, такі як яблуко, кориця, ромашка, м’ята, чай, імбир, куркума, бузина, тулсі, лимон і червоний чай ройбуш – лише деякі види трав’яних чаїв, які ви знайдете на полицях продуктових магазинів.

"Більшість трав’яних чаїв вважаються загалом безпечними, якщо їх споживати в помірних кількостях, і їх безумовно можна включити до повноцінної дієти з високим вмістом поживних речовин", — каже Лена Баковіч, зареєстрований дієтолог у Top Nutrition Coaching.

При цьому видання зазначає, що якщо ви прочитаєте етикетки, ви можете побачити на трав’яному чаї застереження, яке рекомендує людям поговорити зі своїм лікарем, якщо вони мають захворювання або приймають ліки. І це хороша порада, особливо якщо ви п’єте наступні п’ять чаїв.

Ашваганда

Ашваганда - це трава, яка традиційно використовується для зменшення стресу, покращення самопочуття, зменшення тривоги та покращення якості та тривалості сну. Вона може бути додатковим інгредієнтом у різних рецептурах трав’яних чаїв, які рекламуються як антистресові та заспокійливі.

Результати досліджень, під час яких учасники приймали від 500 до 600 міліграмів на день екстракту ашвагандхи, свідчать про те, що можлива взаємодія з низкою ліків: препаратами для щитовидної залози, діабету, артеріального тиску, імунодепресантами та седативними засобами.

Гінкго білоба

Гінкго дволопатеве — рослина, багата антиоксидантними сполуками, які називаються флавоноїдами, які можуть сприяти розширенню кровоносних судин для покращення кровообігу. Для деяких людей це може бути проблемою.

"Чай гінкго білоба може уповільнити згортання крові, що створює взаємодію з ліками, що розріджують кров, а також може взаємодіяти з Нестероїдними протизапальними препаратами, такими як ібупрофен, підвищуючи ризик кровотечі", — каже Баковіч.

Звіробій

Звіробій походить із верхівок квітучої рослини Hypericum perforatum, і було вивчено його застосування для лікування симптомів депресії, загоєння ран, і симптомів менопаузи. Однак існує багато доказів того, що звіробій може впливати на багато типів ліків, знижуючи їхню ефективність.

"Звіробій може впливати на селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну через підвищення рівня серотоніну, знижувати ефективність протизаплідних препаратів, змінюючи спосіб їх метаболізму в нашому організмі, і погіршувати використання препаратів для розрідження крові, збільшуючи ризики згортання крові", - попереджає Томасон.

4. Жовтокорінь

Жовтокорінь використовується як засіб від застуди та інших респіраторних інфекцій, алергічного риніту (сінної лихоманки), виразок і проблем з травленням, таких як діарея та запор.

Жовтокорінь може впливати на деякі ліки від діабету, такі як метформін, знижуючи їхню ефективність.

5. Ромашка

Ромашковий чай часто рекламують як засіб для зняття стресу або ідеальний чай перед сном. Хоча кількості в чаях, ймовірно, безпечні, ромашка може потенційно взаємодіяти з варфарином (розріджувач крові) і циклоспорином (імунодепресант, який використовується після трансплантації органів). Крім того, вам можуть знадобитися запобіжні заходи, якщо у вас діабет.

"Якщо людина з цукровим діабетом вирішує регулярно пити ромашковий чай, їй рекомендується уважно стежити за рівнем цукру в крові для можливого його зниження", - пояснює Баковіч.

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