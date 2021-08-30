У Києві наречена заманила нареченого на НСК "Олімпійський", щоб там повінчатися.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
"Чоловік досі в шоці. Це повинно було бути просто звичайне побачення. Він не очікував", – розповіла наречена після церемонії.
Повідомляється, що Міхель – громадянин Німеччини. Він – завзятий футбольний фанат. Звідси й з'явилася ідея вінчання саме на стадіоні.
Читайте такожВ Індії жінка після весілля втекла від чоловіка зі священиком"Це було дуже несподівано. Я і не знав, що таке можливо – вінчатися на стадіоні. Але я дуже радий, що ми повінчалися перед Богом, навіть попри обставини. Я вірю, що вінчання – це раз і назавжди", – зізнався він.
За словами священика, основна частина таїнства відбудеться у храмі.
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