Мешканка Дубаю, яка звернулася в поліцію в заявою на "викрадення" коштів з кредитної картки, з'ясувала, що її чоловік завів коханку і таємно оплачував її дорожні штрафи.

У дубайській поліції повідомили, що правоохоронці отримали скаргу від жінки на те, що невідомий використовував її карту для оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Читайте такожКращий мій подаруночок це ти: в Дубаї в День святого Валентина запропонували дарувати самих себеВ ході розслідування жінка, яка використовувала кредитну карту, була допитана. "Це був дуже дивний випадок, оскільки дружина не знала, що чоловік використовував карту для оплати дорожніх штрафів своєї подруги. У свою чергу, його подруга не знала, що чоловік був одружений, а дружина не знала, що у її чоловіка є коханка», - сказав представник поліції.

Дружина отримала повідомлення з банку про транзакцію, здійснену за її кредитною карткою. Вона зателефонувала в банк і попросила заблокувати карту перед тим, як подати заяву в дубайську поліцію. Вона думала, що карта була вкрадена. В ході розслідування з'ясувалося, хто і що оплачував карткою, передають russianemirates.com.

У поліції зазначили, що такі випадки досить рідкісні. «У такі ситуації часто потрапляють люди, які використовують кредитні картки для оплати покупок на незахищених сайтах, що пропонують товари або послуги з великими знижками. Вони залишають дані своїх карт на сайтах і не знають, що вони можуть потрапити в руки шахраїв, які можуть вкрасти банківські реквізити і зняти гроші з карт», - зазначив полковник Саїд Аль Хаджірі, директор Департаменту кібербезпеки дубайської поліції.

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Автор: УНІАН