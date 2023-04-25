Останнім часом голландці унадилися вішати державний прапор догори ногами, щоб насолити уряду.

В Нідерландах мери міст і спільноти сімей загиблих солдатів попросили громадян повісити національні прапори в День пам'яті належним чином, а не догори ногами. Про це пише Euractiv.

Видання зазначає, що на тлі чергової політичної кризи в країні, викликаної розбіжностями між урядом і фермерами, багато громадян почали навмисно вивішувати національний прапор догори ногами – на знак протесту.

Напередодні Дня пам'яті жертв Другої світової війни 4 травня і Дня визволення Нідерландів від німецької окупації 5 травня громадян просять хоча б у пам'ятні дати відмовитися від такого протесту.

Відео дня

"Я не буду стояти на шляху свободи слова. Звичайно, не тоді, коли хтось хоче протестувати у власному будинку. Але в такі дні, як День короля або 4 і 5 травня, людям боляче бачити перевернутий прапор. Про це теж потрібно пам'ятати", – заявив мер міста Ейссельштейн Патрік ван Домбург.

Королівський комісар Арно Брок підтримав цю думку. За його словами, ефект і потужність даного символічного протесту вже закінчилися, тому час повернути прапори в нормальне положення з поваги до тих, хто хоче відзначити дні пам'яті.

"Для нас боляче бачити цей прапор, що висить догори ногами. Наша дитина, наш батько, партнер, брат чи сестра повернулися додому в труні під тим самим прапором. Це було багато років тому, але для нас це схоже на вчорашній день", – йдеться в листі, опублікованому сім'ями голландських солдатів і жертв Другої світової війни.

Перевернутий прапор Нідерландів

У політичній культурі Нідерландів з певного часу з'явилася традиція висловлювати протест проти політики уряду вивішуванням національного прапора догори ногами. Формально це не є наругою над національним символом, але дає зрозуміти оточуючим, що громадянин засуджує рішення влади.

Так, у 2021 році в країні пройшла хвиля таких протестних вивішувань прапора догори ногами, коли багато громадян висловлювали невдоволення тривалими заходами карантину проти коронавірусу. У 2022 році стартувала нова хвиля такого протесту. Цього разу через різке посилення екологічних норм у сільському господарстві, що розлютило фермерів.

Вас також можуть зацікавити новини: