Ван Дартель, колишній посол Нідерландів у Сербії, Польщі та Росії, звільнився через коментарі, які він зробив автору нової книги.

Нідерландський дипломат, призначений менше трьох тижнів тому для просування участі країни у відновленні України, звільнився через коментарі, які він нібито зробив про Росію в новій книзі.

Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило, що Рон ван Дартель негайно піде у відставку, пише Sky News.

Міністр зовнішньої торгівлі і співробітництва в галузі розвитку Ліє Шрайнемахер "поважає це рішення і прийняла його відставку", йдеться в повідомленні Міністерства.

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Ван Дартель, колишній посол Нідерландів у Сербії, Польщі та Росії, звільнився через коментарі, які він зробив автору нової книги.

Голландська телекомпанія RTL повідомила, що вони включили його в слова: "Українці теж росіяни. Ми не повинні забувати про це. Така реальність".

Міністерство заявило, що Ван Дартель зробив коментарі до свого призначення на початку цього місяця, але вони були опубліковані лише після того, як він приступив до своєї нової посади.

"Ван Дартел "усвідомив, що він більше не може заслуговувати довіри за допомогою зроблених заяв, і тому вирішив негайно піти у відставку", - йдеться в повідомленні Міністерства.

Допомога від Нідерландів Україні - деталі

Нідерланди надали 100 мільйонів євро через Світовий банк у вигляді гарантій для фінансування аграрних компаній в Україні, а також на закупівлю генераторів, щоб допомогти людям пережити майбутню зиму.

Уряд Нідерландів оприлюднило список військової допомоги Україні, яку передали після повномасштабного вторгнення Росії.