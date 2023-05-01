Персональна виставка Каттелана "WE" проходить в Сеульському музеї до 16 липня.

Італійський художник Мауріціо Каттелан став жертвою власної художньої величі на вихідних після того, як голодний південнокорейський студент з'їв банан, який був частиною однієї з його художніх інсталяцій.

Художній твір під назвою "Комедіант" був частиною виставки Каттелана "WE" в Сеульському художньому музеї Ліум і являв собою стиглий банан, приклеєний скотчем до стіни, пише Sky News.

Відчуваючи голод, студент мистецтв Сеульського національного університету Но Хюїн Су зірвав банан зі стіни під час відвідування музею, а потім з'їв його як закуску перед шокованими глядачами.

Відео дня

Потім він приклеїв шкірку до стіни, а пізніше музей замінив її свіжим бананом. Інцидент був записаний другом студента і тривав більше хвилини.

"Студент сказав музею, що з'їв його, бо був голодний", - сказав представник музею.

"Це сталося раптово, тому ніяких спеціальних дій зроблено не було. Художник (Каттелан) був проінформований про подію, але ніяк не відреагував на неї", - додали в прес-службі музею.

Відео, розміщені в Інтернеті, показують, як Но знімає банан зі стіни, перш ніж можна почути крики "вибачте". Але він вирішив не відповідати, замість цього вирішив з'їсти фруктову закуску. Але пізніше показав, що він розглядав роботу Каттелана як бунт проти певної влади.

"Може бути ще одне повстання проти повстання. Пошкодження твору мистецтва також можна розглядати як витвір мистецтва, я подумав, що це було б цікаво... Хіба це не приклеєно на скотч, щоб його з'їли?", - сказав він KBS.

Коли йому повідомили про інцидент, Каттелан сказав: "Ніяких проблем".

Персональна виставка Каттелана "WE" проходить в Сеульському музеї до 16 липня, при цьому банан регулярно замінюють кожні два-три дні.

Курйози з роботами Каттелана

Це не перший раз, коли хтось думає, що роботи Каттелана дозріли для збору. Нью-йоркський художник Девід Датуна знищив інсталяцію італійського художника Мауріціо Кателлана під назвою "кКомедіант", яка виставлялася в музеї Art Basel в Майамі. Датуна з'їв приклеєний скотчем до стіни банан - це і була робота Кателана.

Вас також можуть зацікавити новини: