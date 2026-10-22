На Хмельниччині через обміління річок з-під води з'явилися залишки старовинної церкви

Залишки церкви розташовані у наразі неіснуючому селі Кривчани, яке затопили в ході будівництва Дністровської ГЕС.

На Хмельниччині через зниження рівня води в Дністрі та його притоках став видимим кам’яний фундамент церкви в колишньому селі Кривчани, яке затопили під час будівництва ГЕС. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Грушка – село-ворота до подільських міст".

"Через зниження рівня води в Дністрі та його притоках, зокрема річці Жван, став видимим кам’яний фундамент церкви Святого Івана Богослова в колишньому селі Кривчани на Хмельниччині. Через 45 років, ми вперше бачимо контури старовинної церкви давно неіснуючого села", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається в публікації, церква на цьому місці стояла кілька століть поспіль, однак із часом змінювалася та перебудовувалася. Останній храм був дерев’яним, хрещатим у плані. У клірових відомостях, церква в приписному до Лисківців селі Кривчани, згадується з 1725 року.

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В дописі повідомляється, що храм дивом уцілів у 1930-х роках, у період масового знищення церков радянською владою. Лише орієнтовно в 1960-1970-х роках його закрили та переобладнали під склад.

"У такому стані церква простояла ще багато років. Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років, у зв’язку з будівництвом Дністровської ГЕС і підготовкою села до затоплення, дерев’яну споруду храму розібрали. Однак кам’яний підмурок залишився на своєму місці й опинився під водою", - вказується у повідомленні.

Рекордне маловоддя на Заході України: що відомо

Заступник начальника відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Ілля Перевозчиков влітку заявляв, що маловоддя на Заході України цьогоріч б'є всі рекорди, ситуація навіть гірша, ніж у першій половині ХХ сторіччя. Вона склалась через тривалу спеку та гострий дефіцит опадів.

За його словами, для покращення ситуації з водністю на річках потрібні дощі, які би йшли щонайменше місяць.

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