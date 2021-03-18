22-річного порушника скрутили самі ж лікарі.

П’яний хлопець увірвався до лікарні під Дніпром і напав на медиків. Унаслідок сутичок постраждала 65-річна санітарка.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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22-річного порушника скрутили самі ж лікарі.

Як з’ясували правоохоронці, він пацієнтом не був, а пішов з кулаками на медиків, бо ті забрали «швидкою» його нетверезого друга, котрий спав на узбіччі.

Розлючений молодик пішки прийшов до лікарні, щоб висловити своє обурення.

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Автор: Яна Ставська