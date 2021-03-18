Новини України: у лікарні на Дніпропетровщині чоловік влаштував п'яний дебош
П’яний хлопець увірвався до лікарні під Дніпром і напав на медиків. Унаслідок сутичок постраждала 65-річна санітарка.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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22-річного порушника скрутили самі ж лікарі.
Як з’ясували правоохоронці, він пацієнтом не був, а пішов з кулаками на медиків, бо ті забрали «швидкою» його нетверезого друга, котрий спав на узбіччі.
Розлючений молодик пішки прийшов до лікарні, щоб висловити своє обурення.
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