Дехто із коментаторів припустив, що це не помилка, а старий англійський курсив.

Першій леді України Олені Зеленський надіслали запрошення на коронацію короля Великої Британії Чарльза ІІІ. Втім, у запрошенні знайшли дві орфографічні помилки.

Дружина президента опублікувала запрошення у геральдичному стилі в Twitter, але користувачі помітили дві помилки - у слові "Україна".

У запрошенні двічі написали "перша леді України" з помилкою у назві нашої країни. "Ukaine" зазначили двічі у тексті двічі, "загубивши" букву r.

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Втім, дехто із коментаторів зазначив, що це не потенційна помилка, а старий англійський курсив - зверху є дві петлі, що означають позначення двох букв - k та r. Достемено невідомо, чи то використали у запрошенні старий курсив, чи то офіційним запрошенням на коронацію бракувало коректури.

Коронація Чарльза III

У неділю, 6 травня, у Великій Британії в Вестмінстерському абатстві пройшла коронація Чарльза III. На церемонії були присутні представники багатьох країн світу. Україну представляли перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Чарльза ІІІ проголосили королем Великої Британії 10 вересня минулого року після смерті його матері, королеви Єлизавети II.

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