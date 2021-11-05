У мережі з'явилися фото очевидців, на яких лось стоїть посеред класу в оточенні розбитого скла / фото twitter.com/patdubois

У канадському Саскатуні працівникам Міністерства охорони довкілля довелося вивозити зі школи Сільвії Федорук живого лося.

Тварина увірвалася в один з класів, розбивши вікно, повідомляє ABC News. У той момент там перебували більше десятка дітей з дошкільної програми.

У мережі з'явилися фото очевидців, на яких лось спокійно стоїть посеред класу в оточенні розбитого скла, а також сидить за скляними дверима.

Читайте такожНявкав і шкрібся, але ніхто не відкривав: хазяйка виставила кота на карниз 14 поверху в покаранняКоли дітей вивели з класу, працівники Міністерства охорони довкілля Саскачевану приспали тварину, завантажили її в кузов вантажівки, вивезли в безпечне місце і відпустили.

За даними влади, ніхто з людей серйозно не постраждав, пише CBC. Один учень отримав незначне поранений, але медична допомога йому не знадобилася.

Раніше біля метро в Києві перехожого налякав дикий лось. Поблизу Рівного самку лося врятували з болотної пастки. А під Києвом водій на швидкості збив лося.

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Автор: Катерина Комолова