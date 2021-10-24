Поліція відкрила провадження за незаконне полювання.

На Чернігівщині в лісі поблизу села Смолянка Олишівської територіальної громади браконьєри вбили лося. Під час втечі від лісничого один із зловмисників помер.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, правоохоронці встановили причетних осіб до незаконного полювання на лося.

"Ввечері 23 жовтня до поліції подзвонив лісничий і повідомив, що на території мисливсько-рибальського підприємства він з напарником виявили осіб, які ймовірно вбили лося. Групу з чотирьох чоловіків вони застали саме під час обвалювання туші", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, чоловіки пообіцяли показати лісничим документи. Утім, усі четверо почали тікати до своїх автомобілів. Під час втечі одному з чоловіків стало зле, він схопився за серце і впав. Згодом виявилося, що чоловік помер. Решта - сіли в автомобілі та зникли.

М’ясо тварини, зброю та інші речові докази скоєння злочину вилучили і направили для проведення експертизи. За попередніми даними, вбитому лосю було близько двох років.

Правоохоронці встановили особи всіх причетних до вбивства тварини. Троє з чоловіків - мешканці Київської області, четвертий із Чернігівщини. Останній виявився єгерем цих угідь.

За показами свідків, застрелив лося чоловік 1973 року народження, який помер під час спроби втечі. Поліція продовжує слідчі дії для об’єктивного документування вказаного факту. Причину смерті мисливця мають встановити медики.

Триває досудове розслідування, відкрите за ознаками ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України - незаконне полювання.

Таке правопорушення карається штрафом від 17 тис. до 51 тис. грн, громадськими роботами на строк від 160 до 240 годин або обмеженням волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2018 року Мін'юст України зареєстрував наказ Мінприроди про внесення лося європейського до Червоної книги України. У Мінекології зазначили, що популяція лося в Україні становить близько 5,5 тис. особин.

27 листопада того ж року Окружний адмінсуд Києва скасував цей наказ і дозволив полювання на нього. Судді ОАСК вважали, що Мінекології не навело жодного наукового обґрунтування необхідності внесення лося в Червону книгу і не вказало чітких даних про чисельність його популяції та її динаміки.

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Однак, 8 квітня 2019 року шостий Апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адмінсуду й залишив лося європейського у Червоній книзі.

У жовтні 2019 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив мисливцям у позові до міністра екології про скасування наказу про внесення лосів до Червоної книги. Це означає, що лось залишається в Червоній книзі України.

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Автор: Ірина Синельник