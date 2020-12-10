Раптова поява низки металевих монолітів у декількох точках земної кулі спровокувала резонанс у ЗМІ.

На Замковій горі в Києві сьогодні помітили новий «позаземний» обеліск, подібний до тих, що раніше з’являлись у США, Румунії та Великій Британії. Втім, джерело його появи прозаїчне – об’єкт створили з метою реклами.

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Як повідомляє Big Kyiv, фото об’єкту на столичному Подолі зранку почали публікувати у соцмережах. Від своїх іноземних аналогів обеліск відрізняється матеріалом – його поверхня не має такого блиску. Втім, скоро інформація про «моноліт» підхопили ЗМІ.

Кореспондент, який оглянув моноліт, побачив на ньому логотип української мережі магазинів електроніки з рекламою її нового поштового оператора. Імовірно, компанія таким чином вирішила використати резонансну тему на свою користь.

Раптова поява низки металевих монолітів у декількох точках земної кулі спровокувала резонанс у ЗМІ та численні обговорення в соцмережах. Шанувальники наукової фантастики порівнювали їх із загадковими позаземними монолітами, які фігурували у фільмі «Космічна одісея 2001» Стенлі Кубрика.

Втім, відповідальність за появу монолітів взяла на себе американська арт-група The Most Famous Artist. Тепер вона пропонує усім охочим придбати «позаземний» моноліт за 45 тисяч доларів.

Загадкові моноліти: хроніка подій

18 листопада металевий Моноліт заввишки близько трьох метрів знайшли в пустелі американського штату Юта. Через десять днів таємничий об'єкт раптово зник, хто його прибрав, невідомо.

Водночас подібну конструкцію знайшли в місті П'ятра-Нямц на півночі Румунії. Обеліск з'явився на пагорбі Батка-Доамней у місці археологічних розкопок поблизу стародавньої Петродавсько-Дакійської фортеці, а потім раптово зник.

Пізніше ще один дивний стовп виявили на вершині гори Пайн в місті Атаскадеро (Каліфорнія, США).

Такий же моноліт з блискучою поверхнею висотою близько трьох метрів виявили на британському острові Уайт.

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Автор: УНІАН