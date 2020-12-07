Художники пропонують усім бажаючим замовити створення подібного "моноліту" за 45 тисяч доларів.

Відповідальність за появу загадкових металевих обелісків, які були виявлені в США, Румунії та Великій Британії, взяла на себе арт-група The Most Famous Artist.

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Як повідомляє Mashable, у себе в Instagram та на сайті гурт опублікувала фото і докази, які вказують на їх причетність до створення об'єктів. Коли фоловери запитали в Instagram, чи стоять вони за обелісками, аккаунт дав ствердну відповідь.

Більш того, на сайті Monoliths-as-a-service.com художники пропонують всім бажаючим замовити створення подібного "моноліту" за 45 тисяч доларів.

Загадкові моноліти: що відомо

18 листопада металевий Моноліт заввишки близько трьох метрів знайшли в пустелі американського штату Юта. Через десять днів таємничий об'єкт раптово зник, хто його прибрав, невідомо.

Водночас подібну конструкцію знайшли в місті П'ятра-Нямц на півночі Румунії. Обеліск з'явився на пагорбі Батка-Доамней у місці археологічних розкопок поблизу стародавньої Петродавсько-Дакійської фортеці.

Пізніше ще один дивний стовп виявили на вершині гори Пайн в місті Атаскадеро (Каліфорнія, США).

Такий же моноліт з блискучою поверхнею висотою близько трьох метрів виявили на британському острові Уайт.

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Автор: Дмитро Захаров