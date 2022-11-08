Міністр зауважив, що Україна "частково мобілізує" до 300 тисяч комарів.

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував проведення в Україні "часткової мобілізації" ... бойових комарів.

"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тис. комарів. Проєкт має робочу назву "Москіти проти московитів", - пожартував міністр у Twitter.

Резніков відсилався до "відомих фантасмагоричних заяв" постійного представника РФ при ООН Василя Небензі.

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"Бойові комарі" України: що відомо про фейк РФ

Кілька днів тому постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що на території України знайшли дрони, які повинні були переносити заражених інфекціями комарів.

"Відомо про запатентований в США дрон, здатний поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами. Все це викликає побоювання в Росії. Такий безпілотник транспортує в заданий район контейнер з великою кількістю комарів - переносників інфекцій і вивільняє їх. При укусі комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань", - заявив Небензя.

Україну та світ неабияк потішили нісенітниці російського дипломата. Згодом російські окупанти заявили про причетність безпілотників ЗСУ до "атаки" на окупований Севастополь. Представник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк потролила росіян припущенням, що це були "бойові комарі".

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